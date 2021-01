President herstelt voorspoedig: woensdag weer publieke ontmoetingen

President Santokhi, die vorige week positief testte op het COVID-19 virus, herstelt voorspoedig. Zondag hebben de behandelende artsen vastgesteld dat hij geen klachten meer heeft en goed hersteld is.

Santokhi heeft zich de afgelopen dagen strikt gehouden aan de medische protocollen en voorschriften van de behandelende artsen. Hoewel hij geen klachten meer heeft, heeft hij in samenspraak met de artsen besloten zich te houden aan de nationale protocollen en internationaal aangegeven voorschriften m.b.t COVID-19.

De Surinaamse president zal daarom vanaf woensdag aanstaande weer publieke ontmoetingen en activiteiten fysiek voortzetten. Voor spoedgevallen zal dat zoals gebruikelijk virtueel afgehandeld worden, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Santokhi had vrijdagavond op Facebook een update gegeven over zijn gezondheid tezamen met enkele foto’s waar hij aan het trainen is: