Ingaande vandaag kost een liter melk van de Melkcentrale in Suriname SRD 1 duurder. Dit geldt voor volle, halfvolle en magere melk.

De Melkcentrale had ingaande 1 oktober 2020 de prijzen van haar bijproducten aangepast. In samenspraak met het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij was toen besloten de melkprijs vooralsnog niet te verhogen.

Hieronder de nieuwe prijslijst van de Melkcentrale.