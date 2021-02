Dronken zoon slaat vader met fles aan hoofd na ruzie om eten

Een ruzie vrijdagavond aan de Bergenshoopweg tussen vader en zoon om eten, is ernstig uit de hand gelopen. De 44-jarige zoon die dronken was, sloeg zijn 66-jarige vader met een fles ijs aan het hoofd. De vader heeft daarvan vijf hechtingen overgehouden.

De zoon kwam thuis en ging tegen zijn vader tekeer om eten. Op een bepaald moment pakte hij een fles met ijs en sloeg zijn vader ermee aan zijn hoofd. Het slachtoffer kreeg hierdoor een barstwond.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling. De vader heeft vijf hechtingen gehad.

De wetsdienaren hebben de zoon aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is hij in verzekering gesteld.