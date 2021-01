35 nieuwe COVID-19 gevallen na 133 keer testen; 104 mensen in ziekenhuis

In Suriname is er de afgelopen 24 uur 133 keer getest op het gevreesde coronavirus. Daaruit zijn 35 nieuwe besmettingen geregistreerd. De meeste besmettingen zijn in Wanica naar voren gekomen en wel 18. Paramaribo is tweede met 13 nieuwe gevallen.

Dat blijkt zondagavond 31 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in het ziekenhuis weer iets is gestegen naar 104. Het aantal personen in de intensive care is gelijk gebleven op 14. In totaal zijn 50 mensen het afgelopen etmaal genezen.