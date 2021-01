Ook NDP billboard bij OCER omver geblazen door rukwinden

De hevige rukwinden, die Paramaribo zaterdag teisterden, hebben niet alleen woningen en hun daken getroffen. Ook billboards moesten het ontgelden, zoals deze bij het partijcentrum van de Surinaamse Nationale Democratische Partij (NDP).

Een enorm bord met daarop de grote leider van de partij, Desi Bouterse, werd tegen de vlakte geslagen bij OCER aan de H.D. Benjaminstraat in Suriname.

Een dag na de heftige weersomstandigheden wordt de balans opgemaakt en is duidelijk hoe groot de schade is. Met name woningen moesten het ontgelden, zoals ook in dit bericht te lezen is: