Het lichaam van een man, die zaterdagochtend in een goudmijn in het water terecht kwam en in de diepte verdween, is geborgen. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net van de politie in Suriname.

Het slachtoffer, genaamd Smith, was in het I Am Gold gebied met twee andere mannen, toen er een losgeraakte steen op hen terecht kwam. De twee anderen raakten gewond, het slachtoffer raakte te water.

Na een zoektocht is zijn lichaam geborgen.