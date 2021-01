Lijk bootsman vermoedelijk geduwd in Marowijnerivier geborgen

Het lijk van de bootsman die vrijdag vermoedelijk in de Marowijnerivier is geduwd door een collega is vanmorgen geborgen.

Het is nog onduidelijk of de bootsman is gevallen in het water. Het vermoeden bestaat dat hij zou zijn geduwd door een collega. Er zijn personen die aangeven dat de man is geduwd, maar anderen geven aan dat hij zou zijn gevallen. De collega is aangehouden en hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De mannen kregen een woordenwisseling over goederen van een passagier. Het slachtoffer zou de ander rekenschap zijn gaan vragen waarom er goederen in zijn boot waren. De woordenwisseling mondde uit in een ruzie.

Het ontzielde lichaam is door de politie in beslag genomen na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname.