Discussieavond over diaspora bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname

KennisKring KK organiseert op dinsdag 2 februari a.s om 20.00u een (virtuele) discussieavond met als thema ‘De diaspora bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname’.

De relatie met Nederland is na bijkans 10 jaar hersteld. Er is een ambassadeur benoemd die binnenkort zijn geloofsbrieven aan de koning zal aanbieden. De roep om vereenvoudiging van de PSA procedures neemt toe en ook om de visumplicht wederzijds af te schaffen. De relatie komt weer op gang. Diverse groepen en personen hebben plannen daar inhoud aan te geven.

Recent zijn opgericht het Diaspora Platform Suriname, SuriSpora, Diaspora Suriname International en ook een Diaspora Suriname Pers medium. De Presidentiële Commissie Diasporakapitaal en Diaspora Bank olv Dr. Henry Ori heeft de president haar advies uitgebracht. Toegang tot goedkoper kapitaal en investeringen vanuit de diaspora is wenselijk op diverse economische- en andere gebieden. De oplossing van de 19 miljoen euro affaire wordt spoedig tegemoet gezien als herstart van de geldstromen van en naar Nederland.

Daar dit onderwerp erg actueel is heeft KennisKring besloten om zich op de avond van dinsdag 2 februari a.s om 20.00 te richten op de Diaspora ontwikkelingen. De gastsprekers zijn Drs. Albert Ramdien, de minister van BIBIS, gewezen ass. Secretaris Generaal O.A.S., Dr. Henry Ori, bestuurskundige, docent Adek tevens voorzitter van de Presidentiele Commissie Diasporakapitaal en Diaspora Bank.

Verder drs. Katlheen Ferrier, Vz. van de Ned. Unesco Commissie, oud Tweede Kamer lid en docente Spaans/Portugees. Ze schreef mee aan een advies voor het Surinaams Diasporabeleid. De in Suriname actieve ‘diaspora’ chirurg Dr. Chander Mahabier, vz. Societeit Tagore en Cogesur en de eveneens actieve ‘diaspora’ ondernemer Drs. Henk Redmond, bedrijfskundige en directeur van Father Mother Figure en Redmond Consultancy & Management zullen ook hun visie geven.

Deze discussie wordt live via ABC TV kanaal 4.2 uitgezonden en via Facebook en Youtube Live stream.

KennisKring KK bestaat dit jaar 25 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven.

Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team.