VIDEO: Woning in brand te Moengotapoe

In Moengotapoe is het al enkele dagen onrustig door een conflict tussen twee families. Aanleiding is de zelfmoord van een jongeman, vanwege gebeurtenissen in de relationele sfeer. Na zijn dood ging zijn familie verhaal halen bij zijn schoonfamilie, waarbij vernielingen werden aangericht.

Het conflict was zo erg dat de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk moest ingrijpen. Gisteren was de begrafenis van de jongeman in kwestie, waarna de gemoederen weer verhit zouden zijn geraakt. Vanmorgen was er een woningbrand te Moengotapoe en het vermoeden bestaat dat deze brand met het conflict te maken heeft.

Volgens diverse bronnen ter plekke, zou het namelijk gaan om de woning van de schoonmoeder van de overledene. Dit is echter nog niet officieel bevestigd. Het Korps Brandweer Suriname is op dit moment nog ter plekke bezig met het onderzoek.