Truckbestuurder veroorzaker zware aanrijding Ringweg; rijbewijs ingevorderd

De bestuurder van de truck, die donderdag betrokken was bij de zware aanrijding tussen vier voertuigen op de Ringweg Noord, wordt door de Surinaamse politie gezien als de veroorzaker van het ongeval. Daarbij kwam de 46-jarige medewerker vuilophaaldienst Anandkumar Phagoe (foto) om het leven meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Onderzoek wees uit dat de vier bestuurders kort voor de aanrijding over de Ringweg Noord reden. Zij kwamen vanuit de richting van het Chiragalie project gaande in de richting van Geyersvlijt. Op de linkerrijbaan reden respectievelijk de bestuurder van de vuilniswagen D.M., gevolgd door de bestuurder van een personenauto G.J. en daarna de truckbestuurder W.B. Op de rechterrijbaan reed de bestuurder C.R. met zijn pick-up.

Bij het naderen van het verkeerslicht op de kruising van de Nieuw Charlesburg- en de Ringweg reed de truckbestuurder W.B. de personenauto aan. Door de slag rolde het voertuig naar voren en kwam tegen Anandkumar aan die aan de achterkant van de vuilniswagen hing. Anandkumar viel op het wegdek, waarna de personenauto over zijn beide benen reed.

WB keerde het stuur van zijn truck die beladen was met klei, na de botsing naar rechts en kwam vervolgens in botsing met de pick-up die over de rechterrijbaan reed. Door de slag rolde de pick-up naar de linkerkant en reed de vuilniswagen aan.

Door deze botsing raakte de vuilniswagen van de weg en belandde in de langs de weg lopende trens. De truck met klei sloeg vervolgens over de kop en kwam op de zijflank tot stilstand.

De politie van het bureau Munder kreeg omstreeks 15.50 uur de melding van een aanrijding tussen vier voertuigen. Bij aankomst van de politie en overige instanties werd Anandkumar met ernstige fracturen aan beide benen op het wegdek aangetroffen. Hij is kort na aankomst op de SEH van het Academische Ziekenhuis Paramaribo overleden.

In de langs de weg lopende trens werd een vuilniswagen aangetroffen. De bestuurder D.M. zat erin bekneld. De bestuurders van de drie andere voertuigen klaagden van pijn. Per ontboden ambulances werden de vijf gewonden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Geen van de bestuurders die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs verkeerden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de veroorzaker W.B. is hangende het onderzoek ingevorderd. De materiële schade aan de vier voertuigen is aanzienlijk.

Het ontzielde lichaam van Anandkumar is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de afdeling Verkeer van regio Paramaribo meldt de politie.