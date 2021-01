Opnieuw schade in Paramaribo door rukwinden

In het lockdown weekend waar Suriname momenteel in verkeerd, is er sprake van slecht weer. Hevige regenval maar ook zware rukwinden teisteren Paramaribo en omgeving. Dat leidde vanmorgen tot schade aan onder andere huizen.

Aan de Verlengde Hogestraat kwam dakbedding vanmorgen op het wegdek terecht, zoals te zien is in bovenstaande foto. Gelukkig was er vanwege de lockdown weinig verkeer op de weg.

Aan de Letitia Vriesdelaan waaide een tent weg. Ook een zware bank en metalen hek werden door de rukwinden omver geblazen, zoals op onderstaande foto te zien is:

Aan de Verlengde Keizerstraat viel deze boom op de stroomdraden van de EBS:

Ook schade aan huizen aan de Henk Arronstraat.

De binnenstad is ook onder water: