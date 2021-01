Man overleden nadat rastahaar vast komt te zitten in machine

Dit is de 43-jarige Tex Allicock, die op woensdag 27 januari tragisch om het leven is gekomen, nadat zijn lang rastahaar vast kwam te zitten tijdens zijn werk op een vissersboot.

De man van Guyanese afkomst, die al meer dan 10 jaar in Suriname woont en werkt, zou werkzaam zijn als kapitein van een vissersboot op zee. Tijdens zijn dienst was er een probleem met een machine en besloot hij een check te doen in de machinekamer.

Bij die gelegenheid kwam zijn haar ongelukkigerwijs vast te zitten bij de aandrijfas van een van de machines. Hierdoor werd zijn hoofd de machine ingetrokken en raakte hij zwaargewond. Het lukte de collega’s om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

De verwondingen aan zijn hoofd waren echter zo ernstig dat hij kort daarna de geest gaf. Zijn lichaam is na het tragisch ongeval door de Surinaamse justitiële autoriteiten vrijgegeven aan de familie.

Tex laat zijn moeder, z’n Surinaamse vrouw en 4 minderjarige kinderen achter. Zijn uitvaart is donderdag aanstaande in Paramaribo.