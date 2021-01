71 nieuwe gevallen na 400 keer testen afgelopen 24 uur

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 71 nieuwe corona besmettingen genoteerd, na 400 keer testen. Dat blijkt vrijdagavond 29 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal nieuwe besmettingen is nog altijd aan de hoge kant. De regering streeft naar rond de 25 nieuwe dagelijkse besmettingen. Daarvoor zijn er extra maatregelen getroffen, zoals de total lockdown dit weekend.

Het aantal personen in het ziekenhuis is het afgelopen etmaal wel flink gedaald, van 101 naar 75. In totaal zijn 63 personen genezen.

De cijfers: