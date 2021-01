Vliegverkeer van en naar Suriname verder beperkt

De Surinaamse overheid heeft deze week nieuwe maatregelen genomen met betrekking tot het vliegverkeer van en naar Suriname. Personen mogen alleen vanuit Nederland naar Suriname (inbound) wanneer het urgente medische gevallen betreft of vanwege overlijden van eerste- of tweedegraads familie. Verder wanneer het gaat om experts (technici), essentiële groepen, waarbij de urgentie aangetoond moet worden en repatrianten. Bij de laatste groep moet het gaan om Surinamers en ingezetenen die langer dan zes maanden in Suriname zullen verblijven.

Er wordt uit Nederland noch de VS toestemming verleend voor huwelijken of vakantie in Suriname, ook omgekeerd niet. “Huwelijken zijn verboden”, benadrukt minister Ramadhin.

Het afreizen naar Nederland mag om dezelfde redenen als afreizen naar Suriname: urgente medische gevallen, technici, essentiële personen en repatrianten (vreemdelingen die vanuit Suriname terug moeten naar hun land). Cargo is wel toegestaan tot 50 passagiers die wel voldoen aan de voorwaarden van inbound.

Reizen van de VS naar Suriname: alleen repatrianten, technici en essentiële personen. Ook geen toestemming voor vakantie of huwelijken. Voor outbound (Suriname naar de VS) geldt hetzelfde, ook voor repatrianten die via de VS terug moeten naar hun land van afkomst. Minister Ramadhin benadrukt dat er na 7 februari geen toestemming is voor repatrianten uit de VS naar Suriname.

“Dat wil zeggen iedereen die in VS is, elke Surinamer, en als repatriant wordt geclassificeerd zal tot 7 februari in staat zijn om terug te komen met repatriatievluchten. Daarna zal het niet mogelijk zijn,” aldus de bewindsman. Vrachtvluchten naar de VS vinden wel normaal voortgang.

Vanuit en naar Brazilië mogen alleen repatrianten terugreizen. De laatste repatriatievlucht, zowel inbound als outbound, is op vrijdag 29 januari. Cargovluchten uit en naar het buurland zijn wel toegestaan. Voor Guyana gelden dezelfde voorwaarden als voor Brazilië, wel met de vermelding dat voor Guyana er na 7 februari geen repatriatie meer mogelijk is. De Canawaima zal alleen voor cargo worden ingezet. Voor wat overige bestemmingen in de wereld betreft, benadrukt minister Ramadhin dat er ingaande heden tot en met 15 februari geen chartervluchten worden toegestaan. Indien er urgentie daartoe bestaat, zal dit in regeringsverband worden besproken.

Binnenlandse vluchten zijn alleen toegestaan voor medische gevallen en cargo. Surinamers noch buitenlandse toeristen mogen recreatieoorden bezoeken. Recreatieoorden en luchtvaartmaatschappijen mogen deze personen vervoeren noch ontvangen. Er zal op het vliegveld Zorg en Hoop een strenge controle plaatsvinden op alle personen die uit Paramaribo en andere delen van Suriname binnenkomen.