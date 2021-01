VIDEO: Twee rovers aangehouden, eentje neergeschoten

De politie heeft vanmiddag twee gewapende rovers aangehouden aan de Jozef Leliestraat, vlakbij de Kasabaholoweg in Suriname. Daarbij werd een van de verdachten neergeschoten en door een ambulance afgevoerd.

De melding kwam rond 14.30u in de middag binnen dat de twee bezig waren met een overval. Een persoon aanwezig in een pand in die straat, filmde hoe een van de mannen via het dak weg probeerde te vluchten. Het filmpje is hieronder te zien.

In de directe omgeving, gebruikmakend van het terrein van het NKC Instituut, werden de twee manspersonen die beiden gewapend waren, aangehouden door leden van de Surinaamse politie.

Bekijk het filmpje: