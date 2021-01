VHP: ‘Opmerking advocaat Raoul Lobo zeer onprofessioneel en onbehoorlijk’

De Surinaamse politieke partij VHP is zeer ontstemd over een uitspraak die advocaat Raoul Lobo, volgens de Surinaamse site SUN zou hebben gedaan. Volgens de site zou Lobo hebben gezegd dat de VHP bij het invrijheidstellingsverzoek van mevr. Faranaaz Alibaks-Hausil van de Centrale Bank van Suriname, een handje bijdraagt in deze zaak. SUN schrijft verder dat Lobo vindt dat zijn cliënt langer vastzit, omdat dit een politieke stunt is.

“De opmerking van de advocaat raakt kant noch wal en is zeer onprofessioneel, onbehoorlijk en een advocaat onwaardig” zegt de VHP. Volgens de partij weet Advocaat Raoul Lobo als geen ander, dat Faranaaz Alibaks-Hausil is aangehouden in het kader van het onderzoek van het Openbaar Ministerie, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, ook ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti Corruptiewet.

De VHP heeft nimmer een strafklacht ingediend tegen de verdachte Faranaaz Alibaks-Hausil. Het is de toenmalige leiding van de CBvS, die een strafklacht tegen Van Trikt heeft ingediend. In DNA heeft ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën uitgelegd dat een strafklacht is ingediend, omdat er sprake zou zijn van oneigenlijke contracten die Van Trikt heeft getekend met onder andere het Belgische bedrijf Clairfield.

De heer Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Zulks naar aanleiding van het feit, dat Hoefdraad op 26 juni 2019 acht panden heeft verkocht aan de CBVS voor miljoenen Euro’s. De algemeen secretaris van de Centrale Bank mevr. F. Alibaks Hausil wordt nu gezien als een medeverdachte in de zwendel met de aankoop van het onroerend-goed van de overheid.

Omdat de advocaat niet bij machte is zijn cliënt vrij te krijgen wordt de VHP bewust met de haren erbij gesleept. Als advocaat dient Raoul Lobo te weten dat inmenging in rechtszaken verboden is. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden. Artikel 131 lid 3 van de Grondwet, welke bepaling de hoeksteen is van de constitutionele onafhankelijkheid van de Surinaamse rechterlijke macht.

“De advocaat wordt dringend gevraagd, de VHP en de politiek buiten dit rechtsproces te laten en het recht zijn beloop te laten hebben” aldus de partij.