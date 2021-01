Santuella Darius geholpen met splinternieuw huurhuis dankzij donatie

De vrouw die vanaf 2011 een zwelling heeft aan het linkerbeen, Santuelle Darius, heeft gisteren haar intrek genomen in haar woning op het P&D-project. Het gaat om een splinternieuwe woning. Donateur Mildred Doesburg heeft de borgsom en drie maanden huur betaald. Darius is 1 voor 12 dankbaar voor haar tussenkomst. “Meneer Vismale, God bless you”, aldus een emotionele Darius kort dat zij haar woning binnentrad. Zij bedankte de almachtige op de eerste plaats en de donateurs om haar uit haar benarde situatie te halen.

De zwelling aan het linkerbeen is de afgelopen jaren alleen maar groter en dikker is geworden. Volgens haar heeft medisch onderzoek uitgewezen dat haar lymfevaten verstopt zijn. Darius woonde in een instelling, maar kon niet meer functioneren en verhuisde toen in een woning zonder stroom en water. Echter kon zij de huur niet betalen. Haar zus heeft haar toen opgevangen. Darius woonde in de garageruimte met haar vier kinderen.

Nadat 1 voor 12 melding maakte over de situatie van Darius heeft zij nationaal als internationaal hulp ontvangen. Uit ontvangen donaties heeft Darius een deel van de inboedel gekocht. Doesburg geeft aan dat het verhaal van Darius haar heeft aangrepen. Zij heeft het ook zelf mogen zien. Zij heeft ook een koelkast en een wasmachine aangeschaft voor Darius. Zij spoort eenieder aan om elkaar te helpen. “Al is het maar met een beetje”, benadrukt de donateur.

Louis Vismale, directeur 1 voor 12, geeft aan de stichting hard tegenaan is gegaan, na de situatie van Darius gezien te hebben. De huur bedraagt Euro 200 per maand. Hoewel hij zegt dat het geen duurzame oplossing is gelet op het bedrag van de huur, de focus gelegd is om Darius zo spoedig hulp te bieden. De huur bedraagt normaliter Euro 250, maar deze werd gezien de situatie teruggebracht naar Euro 200 door de verhuurder.

1 voor 12 zal samen met Darius nagaan hoe verder. Uit ontvangen donaties heeft 1 voor 12 twee bedden, een bankstel en kleine huishoudelijke spullen aangeschaft. Vismale is Ogane ook dankbaar voor het kunnen kopen van een gascylinder. Hij doet een beroep op president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk om Darius te helpen met een woning.

“We zijn nog niet klaar”, benadrukt de 1 voor 12-directeur. Nu dat Darius haar woningnood is verholpen, zal er gewerkt worden aan haar gezondheid. Nagegaan zal worden over donatiemiddelen erover zijn en wat er nog binnenkomt. Darius heeft naast 1 voor 12 ook andere donaties ontvangen. Vismale deelt mee dat mocht blijken dat zij niet genoeg middelen in kas heeft voor haar gezondheid, de stichting zal kijken naar mogelijkheden om in te komen.

“Mocht blijken dat mevrouw Darius na drie maanden geen geld heeft voor de huur, dan gaan wij weer bedelen”, aldus Vismale. Hij wenst Darius alle genot toe in haar nieuw onderkomen. 1 voor 12 betaald nog voor drie personen de huur en voorziet anderen van voeding met ondersteuning van donateurs. Darius zal vaker een pakketje ontvangen.