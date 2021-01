Personeel ’s Lands Hospitaal niet uitbetaald, vakbond wil in beraad

Tot donderdag was er nog geen geld vanuit de Surinaamse overheid overgemaakt op de rekening van het ’s Lands Hospitaal in Suirname, waardoor het personeel van het ziekenhuis niet uitbetaald is. De vakbond wil vandaag daarom in beraad gaan, zegt vakbondsleider Imro Edam aan Starnieuws.

Deze week werd nog bekend dat de medische zorg moeilijke tijden doormaakt vanwege de verergerde COVID-19 situatie in ons land. De aanhoudende coronapandemie legt een druk op de beddencapaciteit en zorgverlening in het ’s Lands Hospitaal. Voor het personeel is het al zwaar en dan komt dit er dan nog bij.

Volgens Edam heeft de overheid wettelijk tot de laatste dag van de maand (vandaag) de tijd om geld over te maken. Maar in dit geval is dat zondag en komt die lockdown bij kijken. Heel wat personeelsleden hebben geen voorbereidingen voor het lockdown weekend kunnen treffen, omdat ze nog geen salaris ontvangen hebben zegt de vakbondsleider tegen de nieuwssite.

En ook al wordt het geld vandaag gestort, dan nog zal het even duren voordat het personeel geld op de eigen rekening bijgeschreven ziet.

Overigens was ook het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo tot donderdag niet uitbetaald meldt Starnieuws vanmorgen.