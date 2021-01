Kanhai niet zeker of Bouterse bij behandeling verzetzaak zal zijn

Advocaat Irvin Kanhai kan niet met zekerheid stellen of zijn client Desi Bouterse vrijdag 29 januari 2021 aanwezig zal zijn bij de behandeling van de verzetzaak tegen hem. Volgens Kandhai zullen hij en auditeur-militair Manro Danning het woord voeren.

Kanhai heeft reeds preliminaire verweren opgeworpen, waarin hij vraagt dat de krijgsraad zich onbevoegd moet verklaren. Hij vraagt ook de dagvaarding nietig te verklaren en het Openbaar Ministerie in Suriname niet-ontvankelijk te verklaren. Hierop zal Danning reageren.

Kanhai vindt onder meer dat de krijgsraad onbevoegd is de Amnestiewet te toetsen waardoor deze wet in haar volle omvang van toepassing is. Naar zijn oordeel dient de krijgsraad zich daarom onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de zaak Bouterse.

Bouterse is bij verstek veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Daartegen is er verzet aangetekend.