Ginmardo Kromosoeto besmet met coronavirus

Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), is besmet met het coronavirus. Hij moest gisteren voor de rechter verschijnen, maar kwam niet vanwege ziekte. Vandaag meldt Starnieuws dat hij besmet is met COVID-19.

Kromosoeto is in verzekering is gesteld in het verlengde van het strafrechtelijk onderzoek contra de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname Robert van Trikt en de voortvluchtige verdachte Gillmore Hoefdraad.

De ex-directeur wordt onder andere verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting. De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname is belast met dit strafrechtelijk onderzoek.