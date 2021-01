Commissieoverleg over Suriname; Kabinet komt met gebaar naar Anton de Kom

In de Nederlandse Tweede Kamer was er donderdagmiddag 28 januari 2021 een commissieoverleg over de relatie met Suriname. Dit naar aanleiding van de brief van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, d.d. 2 oktober 2020 inzake recente ontwikkelingen in Suriname. Dit overleg was live te volgens (foto).

Uit het overleg is ondermeer naar voren gekomen dat het kabinet komt met een ‘ruiterlijk gebaar’ naar Anton de Kom, de Surinaamse schrijver die tegen kolonialisme en racisme streed en in de Tweede Wereldoorlog in Nederland verzetswerk deed.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die vroeg de regering een gebaar te maken “waarin het foutieve handelen van de toenmalige overheid ondubbelzinnig wordt erkend”. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Minister Blok neemt de motie deels over. Hij weigert te erkennen dat de Nederlandse overheid foutief heeft gehandeld, maar wil “graag” met kinderen van De Kom in gesprek over de invulling van het gebaar. Blok denkt aan een fonds om Surinaamse studenten te helpen meldt de NOS.