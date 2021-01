Zanger Jerrel Tijdmeter meer bekend als ‘Master Tijdtie’ overleden

Hij zou vandaag zijn ‘Bigi Yari‘ vieren, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Eergisteren is de Surinaamse zanger Jerrel Tijdmeter meer bekend als ‘Master Tijdtie’ op 54-jarige leeftijd in Suriname overleden.

Jerrel was een tijdje ziek en is op 26 januari 2021 overleden aan de gevolgen van kanker. In leven was hij zanger van ondermeer de Kawina Formatie Ondrofeni Na Reti en manager van deze stichting.

“De leegte die jij achterlaat, zal nooit gevuld kunnen worden, omdat er niemand is als jij. We zullen je heel erg missen Jerrel, maar altijd blijven gedenken. De condoleances aan de bandleden, muziek collega’s en de familie leden” schrijft de stichting.

Op social media hebben diverse collega muzikanten en bands gereageerd op het heengaan van Tijdmeter, die vandaag jarig zou zijn.