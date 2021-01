Vrouw overleden nadat 70-jarige bestuurder in slaap valt

De vrouw die woensdagmiddag in Suriname om het leven kwam, nadat de auto waarin ze zat te water raakte aan de Bomaweg, is de 60-jarige Irene Soerokarso. De auto werd bestuurd door haar partner, de 70-jarige Soediki T. die in slaap viel achter het stuur.

Dat heeft de bestuurder zelf verklaard tegen de Surinaamse politie. Volgens de politie had de vrouw geen zichtbaar letsel. Het vermoeden bestaat dat ze zij is overleden aan een hartaanval. In de auto zat ook hun 4-jarige kleinzoon die samen met de bestuurder ter observatie met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) is gebracht.

De bestuurder verkeerde niet onder invloed en is wel in het bezit van een Surinaams rijbewijs. Het lichaam van mevrouw Soerokarso is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Verkeer Regio Midden.