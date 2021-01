Medische Zending blikt terug op jaar vol uitdagingen

Het jaar 2020 was voor de Medische Zending in Suriname, een jaar vol uitdagingen. De COVID-19 pandemie die ons land in zijn greep had, heeft veel leermomenten voor de organisatie meegebracht.

De directeur Herman Jintie (foto) beschrijft 2020 als een jaar vol immense uitdagingen die vele emoties teweeg heeft gebracht zoals angst, stress, frustraties en onzekerheid. “Maar met de kracht van onze Allerhoogste, hebben wij dit jaar kunnen trotseren”, aldus de Directeur.

Ondanks de epidemie heeft de dienstverlening toch voortgang gehad, en wel volgens het nieuwe normaal op de poliklinieken. Tevens heeft de organisatie, ondanks de uitbraak van COVID, successen kunnen boeken. Enkele van de successen zetten zij op een rij:

De relatie tussen MZ, de gemeenschappen en andere stakeholders is versterkt door het samen werken inde strijd tegen het COVID-19 virus;

 in 2020 mocht MZ negen Gezondheidszorg Assistenten verwelkomen;

 de Borstvoedingscommissie heeft bewerkstelligd dat op het Coördinatie centrum wij een geschikteruimte hebben gerenoveerd, waardoor op 21 januari 2021 onze MZ Bobimerki kamra in gebruik is ge-nomen;

 onze WASH-faciliteiten op de poliklinieken zijn verbeterd mede dankzij onze partners;

 van verschillende stakeholders heeft MZ financiële en materiële ondersteuning ontvangen voor de aan-pak van de COVID-19 uitbraak in ons gebied;

 de (her)start van de GzA-opleiding met inachtneming van de COVID-19 maatregelen;

 de vele activiteiten om bij zowel de MZ medewerkers, als de lokale gemeenschappen en het Traditio-neel Gezag en de Districtscommissarissen het bewustzijn over het COVID-19 virus te vergroten.

Gedurende het jaar 2020 had MZ niet alleen te kampen met het corona virus, maar ook de malariagevallen stegen in de tweede helft van dit jaar. In 2020 hebben wij in totaal 129 malaria gevallen gehad in het dorp Pelele Tepoe. Om deze fikse malaria uitbraak te beheersen zijn 9 maal Active Case Detections (ACD) en 2 maal Mass Drug Administration (MDA) uitgevoerd; ook 4 voorlichtingscampagnes en 3 krutu’s met de gemeenschap aldaar zijn gehouden.

Malaria folders en korte filmpjes zijn ontwikkeld in de lokale talen en een ieder is voorzien van een geïmpregneerde klamboe. Het heeft geresulteerd dat wij het jaar 2021 zijn gestart met slechts 4 malariagevallen te Pelele Tepoe. Jammer genoeg hebben wij nu ook 2 malaria gevallen op Palumeu.

Langs deze weg wil de Medische Zending eenieder bedanken die een bijdrage levert aan het garanderen van kwalitatieve zorg in het binnenland van Suriname.