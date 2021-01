Op 1 maart verschijnt het boek Wortelzucht – De geschiedenis, dat ben ik. Het is een autobiografische en historische ontdekkingsreis naar de oorsprong van de dertien verschillende etniciteiten in het DNA van auteur Marcel van Kanten, nazaat van eeuwenoude kleurrijke Afro-Surinaamse- en Nederlands-Indische families. Hij onderzoekt de multiculturele wereld in hem en zoekt zijn plek in een snel veranderende wereld.

Deze autobiografische speurtocht voert de auteur langs vier continenten: Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Een ‘Capiteijn’ van Prins Maurits in de Slag bij Nieuwpoort, een VOC-zeeschuimer, de beul van Leeuwarden, een Hamburgse Asjkenazisch Joodse intellectueel, een bereisde middeleeuwse prediker die bij een overstroming bezwijkt, een Amsterdamse zeilmaker, vijf KNIL-ijzervreters met hun gedweeë Javaanse en Sumatraanse njai’s, een Indo die wordt vermoord door zwarte magie, Molukkers op Ambon en Saparua, krijgsgevangenen in Jappenkampen, totok-planters in Nederlands-Indië met indrukwekkende snorren, overlevers van Japanse interneringskampen en de Bersiap, Indische repatrianten, de Iers-Schots-Welshe familie Kennedy, vier generaties slavinnen op suikerplantages in Suriname, Afrikaanse slaafgemaakten uit West-Afrika, Sierra Leone, Nigeria en Kenia, Noord-Afrikaanse slavenhalers, een Chinese contractarbeider met een lange paardenstaart en Portugese kolonisten uit Madeira … wat hebben zij met elkaar gemeen?

Zij zijn schakels van dezelfde ketting in deze bewogen familiegeschiedenis.

Zijn gemengde afkomst maakt van Van Kanten een wereldburger. In zijn boek laat hij zien dat wij allemaal wereldburgers zijn. Met unieke levensverhalen die soms op een bizarre manier met elkaar verknoopt zijn. Van Kanten wil anderen inspireren ook hun geschiedenis en persoonlijke verhaal te onderzoeken, te creëren en te delen. ‘Want,’ zoals hij zegt: ‘niet alleen in de ogen van de ander, maar ook in de verhalen van die ander kan ik mijzelf herkennen. En ik hoop dat dat omgekeerd ook het geval is.’

Van Kantens verhaal is het resultaat van een DNA-analyse, archiefonderzoek en vele gesprekken met familie, nazaten en specialisten.

Marcel van Kanten (1963) is geboren uit een Surinaamse vader en Indische moeder. Hij groeide op in Amsterdam. Na een studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam werkt hij als communicatie- en marketing professional.

In het voorjaar zijn twee tentoonstellingen over slavernij te zien in Amsterdam: ‘Slavernij, tien waargebeurde verhalen’, vanaf 12 februari in het Rijksmuseum, en vanaf juni de tentoonstelling van de Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Beide musea organiseren een uitgebreid randprogramma, waar Marcel van Kanten ook zal spreken (onder voorbehoud).

Marcel van Kanten – Wortelzucht – De geschiedenis, dat ben ik | LM Publishers | ISBN 9789460225222 | paperback, geillustreerd, 256 pagina’s | verkoopprijs ca. € 24,50