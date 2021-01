2 coronadoden, 69 nieuwe besmettingen en 100 mensen in ziekenhuis

De afgelopen 24 uur zijn in Suriname helaas weer twee personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Dat blijkt woensdagavond 27 januari uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het afgelopen etmaal is 438 keer getest en het aantal nieuwe bemestingen bedraagt 69. Het aantal personen behandeld wordt is opnieuw gestegen; er zijn 100 mensen opgenomen in ziekenhuizen en 13 op een intensive care unit.

Door deze stijging maakt de medische zorg moeilijke tijden door. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei tijdens een online persbriefing, dat de zorg in het land tegen het maximum aan zit.