Medische zorg in Suriname zit tegen maximum aan

De medische zorg maakt moeilijke tijden door vanwege de verergerde COVID-19 situatie in Suriname. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei tijdens een online persbriefing, dat de zorg in het land tegen het maximun aan zit. Dit is het geval bij het ’s Lands Hospitaal, AZP en het Diakonessenhuis, die geen bedden meer vrij hebben. Het Wanica Ziekenhuis en het RKZ zitten op 50% van hun capaciteit. Het Mungra Medich Centrum (MMC) heeft nog 2 medium care en 12 cohort bedden.

Reguliere medische ingrepen in het AZP zijn uitgesteld en alleen urgente operaties zullen worden uitgevoerd. Met dit beeld probeerde de minister aan te geven dat het er niet prachtig uit ziet qua zorg in de ziekenhuizen. De aangekondigde verscherpte maatregelen moeten bijdragen, dat de druk op de medische zorg afneemt.

Naast de beschikbaarheid van bedden maakt de bewindsman zich ook zorgen om het gedeelte van de Human Resources in de tweede lijn, die aan het uitvallen zijn. De situatie in Suriname kan geplaatst worden in de categorie Code Rood, waarbij iedereen in de samenleving potentieel besmet kan zijn.

Het uitgaansverbod is voor de komende periode aangescherpt. Het uitgaansverbod is vanaf woensdag 27 januari tot en met 9 februari ingesteld van:

• Maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

• Vrijdag 29 januari om 19:00u t/m maandag 1 februari 05:00u

• Vrijdag 5 februari om 19:00u t/m maandag 8 februari 05:00u

De bewindsman riep de Surinaamse samenleving op alle rust te bewaren en voor de weekeinden het hoog nodige te kopen. Hamsteren is niet nodig omdat de winkels door de week normaal open zijn.