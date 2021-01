Aanrijding met zware schade op Indira Gandhiweg tijdens lockdown

Op de hoek van de Indira Gandhi- en de Vierkinderenweg is deze personenauto dinsdagavond tijdens de lockdown zwaar beschadigd geraakt nadat die in botsing kwam met een pick-up.

De personenauto reed over de Indira Gandhiweg, komende vanuit de richting van Lelydorp en gaande in de richting van Latour. De pick-up reed over de Vierkinderenweg richting de Indira Gandhiweg.

Op de hoek sloeg de pick-up bestuurder haastig rechtsaf en doorkruiste daarbij de rijbaan van de aankomende personenauto. De bestuurder van de personenauto probeerde nog uit te wijken, maar kon de aanrijding niet voorkomen.

De politie van regio Midden-Suriname kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Hieronder een foto van de schade aan de pick-up.