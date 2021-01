VSB vraagt bedrijven bijdrage te leveren aan terugbrengen hoge aantal besmettingen

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft bedrijven in Suriname opgeroepen om een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het hoge aantal COVID-19 besmettingen. In een persbericht zegt de vereniging:

Zoals aangekondigd lijkt een periodieke lockdown onvermijdelijk. De VSB blijft echter de aandacht vragen van de regering op de implicaties van een weekend of total lockdown voor de samenleving. Met name worden de kleine zelfstandigen die niet van een inkomen gegarandeerd zijn, onevenredig getroffen als zij niet kunnen of mogen arbeiden. De VSB is daarom in beginsel tegen een lockdown, en daarom vragen wij heel nadrukkelijk dat de deskundigen het advies goed overwegen, met inachtneming van de sociaal maatschappelijke en economische aspecten van een lockdown.

Mocht de overheid echter toch besluiten om een lockdown in te stellen, dan zal de VSB trachten haar bijdrage te leveren om te voorkomen dat de lockdown onnodig zwaar weegt op de private sector. Uit de analyses is gebleken dat een deel van de besmettingen plaatsvindt op de werkvloer.

In dit kader en vooruitlopend op mogelijke strengere maatregelen, adviseren wij alle bedrijven en natuurlijke personen in de private sector om ook hun bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het hoge aantal besmettingen. Op welke manier kunt u uw bijdrage leveren:

 Laat uw (administratief) personeel zoveel als mogelijk van huis uit werken om zodoende de kans op besmetting op de werkvloer te verkleinen.

 Hou dagelijks Toolbox talks met uw medewerkers om hen te herinneren aan de belangrijkste wapens die wij hebben in strijd tegen een besmetting:  Draag een mond- en neus bedekking,  Was uw handen regelmatig  En houdt afstand daar waar dat mogelijk is op de werkplek.  Daarnaast, ventileer de ruimtes, inclusief auto’s waarin uw medewerkers zich bevinden.  Probeer zoveel als mogelijk “home delivery” te promoten en of het ophalen van goederen (curbsidepickup).

Op de telecombedrijven doet de VSB een extra beroep om ook de komende week hun dienstverlening te maximaliseren gelet op de verwachte toename van dataverkeer. “Wij moeten dit samen doen en een ieder moet een bijdrage leveren.Tegelijkertijd proberen wij deze week de gesprekken over de steun aan de direct getroffen sectoren af te ronden” aldus de vereniging.