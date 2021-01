Jongetje (7) speelt met aansteker op bed en zorgt voor woningbrand

De brandweer van post Kwatta kreeg op zondag 24 januari melding van een woningbrand te Leiding 11. Volgens een woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname speelde een 7-jarige jongen met een aansteker in bed, waarbij hij het matras in brand heeft gestoken.

Toen het matras in brand stond heeft hij de kamer stilletjes verlaten, zonder wat te zeggen tegen een van de acht bewoners die op dat moment thuis waren. Een van de bewoners ontdekte de brand en probeerde deze zelf met emmers waters te blussen, maar dat lukte niet omdat de brand reeds in een ver gevorderd stadium was.

Volgens de woordvoerder kwam de melding om 12.58u binnen bij de Surinaamse brandweer. Deze rukte uit om 13.00u en was om 13.12u ter plaatse. Na drie minuten was de brand onder controle.

De woning was niet tegen brand verzekerd. De schade is enorm, zoals op de foto’s te zien is.