Jongedame vermoedt dat vriend uitloopt en schiet op zijn auto

Een 21-jarige dame heeft zondag met een gasbuks geschoten op de auto van haar vriend, aan de Soekhwastraat te Charlesburg. Zij loste dertien schoten op het voertuig van haar vriend. Bij de beschieting is een agente van het Korps Politie Suriname gewond geraakt aan haar buik. Zij is door de politie verwezen voor medische behandeling.

De jongedame was aan het trimmen, toen zij het voertuig van haar vriend in de straat opmerkte. Zij vermoedde dat de vriend een relatie met een ander in die straat had en loste schoten met de gasbuks. De agente hoorde de schoten en nam een kijkje, waarbij zij werd geraakt.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De sterke arm heeft de jongedame aangehouden voor poging tot doodslag.

De verdachte verklaarde dat zij met een gasbuks bij zich trimde om te voorkomen dat zij zou worden beroofd want zij weet dat trimmende personen worden overvallen.