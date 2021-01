‘Geen dringende noodzaak om Pique vast te houden’

De Surinaamse advocaat Maureen Nibte is van mening dat het niet nodig was om de verdachte Siebrano Pique, afgelopen weekend op de manier zoals het gegaan is, op te halen. Dat zegt ze in gesprek met Dagblad Suriname.

Volgens de politie heeft Pique in het jaar 2014 een postpakket ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Tijdens controle door de douanerecherche werd er 150 milliliter vloeibare cocaïne in het postpakket aangetroffen.

“Het strafbaar feit is al lang bekend en ik heb nergens een opsporing voor deze persoon gezien. Ook niet in de media. Heeft het OM hem nu nodig?”, merkt Nibte op tegen de krant.

De advocaat zegt dat hem na 7 jaar mogen vervolgen, maar dat het ook met een dagvaarding kan. Ze ziet geen dringende noodzaak om de verdachte in verzekering te stellen.