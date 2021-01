Bij een felle brand vanmorgen vroeg is het gebouw van servicestation Rock-oil, aan de Martin Luther Kingweg (Highway), totaal verwoest. Ook de inventaris ging verloren.

De brand brak rond 04.00u uit. De oorzaak is nog onbekend. Het gebouw, dat niet tegen brand verzekerd is, is momenteel niet toegankelijk en afgeschermd in verband met onderzoek naar de oorzaak.

De brandweer moest vanmorgen nog een keer terug komen, omdat er weer wat rookontwikkeling was waargenomen.