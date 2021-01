Vrouw loopt gebroken arm op nadat man haar probeert te beroven in winkel

Deze 34-jarige vrouw in Suriname is afgelopen zaterdagavond hardhandig aangepakt door een man die haar probeerde te beroven, bij een supermarkt aan de Afi Jabastraat. Het slachtoffer Xiomara F., dat de supermarkt binnen liep om babyvoeding te kopen, hield een gebroken arm hieraan over.

De verdachte die in eerste instantie ruzie kreeg met de winkelier, kwam achter haar aan toen ze de winkel binnenliep. Plotseling voelde ze dat de verdachte geld uit haar hand wilde grijpen. Ze raakte in een woordenwisseling met de man, waarbij ze een klap in het gezicht kreeg.

Ze liep de verdachte achterna en raakte wederom in een confrontatie met de verdachte. Op een onbewaakt moment werd Xiomara door de man geduwd, waarbij ze op haar rechterarm kwam te vallen. Een dochter van het slachtoffer, die samen met haar moeder bij de supermarkt was, rende naar huis om hulp te zoeken.

Na deze daad reed de verdachte hard weg op een fiets. Xiomara werd naar de SZF poli aan de Frederik Derbystraat gebracht, alwaar zij naar de Spoedeisende hulp werd verwezen. Onderzoek wees uit dat Xiomara een armfractuur heeft opgelopen na de val.

Volgens het slachtoffer werd de Surinaamse politie door zowel de SZF poli als de Spoedeisende hulp gealarmeerd, maar is tot op heden geen enkele agent verschenen. De verdachte is vooralsnog voortvluchtig.