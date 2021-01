Sergio Akiemboto blijft bij de Nationale Democratische Partij (NDP)

Sergio Akiemboto heeft zijn brief waarin hij bedankt als lid van de Nationale Democratische Partij (NDP) ingetrokken. Hij blijft bij de partij en dus ook in De Nationale Assemblée van Suriname. Dat heeft NDP-fractieleider Rabin Parmessar bevestigd tegenover Starnieuws.

Op 4 januari schreef hij deze brief waarin hij ondermeer aangaf: “Ondergetekende heeft besloten om reeds aan de start van het nieuwe jaar, uit de politiek te stappen. Dien ten gevolge heb ik mijn lidmaatschap van de NDP opgezegd en heb ik mijn zetel in het parlement ter beschikking gesteld aan de partij.”

Akiemboto heeft Assembleevoorzitter Marinus Bee donderdag schriftelijk meegedeeld dat hij de opzegging van het lidmaatschap van het Surinaamse college intrekt.

“Ik blijf lid van de partij anders krijgen wij een niet relevante strijd in deze fase. Het is belangrijker om als lid van de partij de zo gekoesterde hervormingen waarover de meerderheid eens mee is, samen door te voeren,” zegt Akiemboto aan Starnieuws.