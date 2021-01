Politiewagen met loeiende sirene op voorrangsweg botst tegen pick-up

Deze witte Musso politiewagen van het Regio Bijstandsteam Team van de Surinaamse politie, is vanmiddag betrokken geweest bij een aanrijding op de kruising Zwartenhovenbrugstraat en Drambrandersgracht. De politiewagen reed op de Zwartenhovenbrugstraat met zwaailichten en sirene.

Een pick-up kwam van de Saramaccastraat en reed richting Drambrandersgracht, maar verleende geen voorrang aan de politiewagen. Bij die gelegenheid kwam de witte politiewagen in botsing met de pick-up.

De pick-up, die onderaan dit bericht te zien is, draaide 180 graden op de weg en kwam tegen een personenauto tot stilstand. Een inzittende van die personenauto werd met verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het bureau Nieuwe Haven heeft de zaak verder onderzoek in onderzoek.

Het Korps Brandweer Suriname verleende assistentie bij dit ongeval. De veroorzakende pick-up: