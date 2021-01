Man vindt giftige slang in dashboard van auto

Een 53-jarige man in Suriname kreeg donderdagmiddag de schrik van zijn leven, toen hij zijn auto opendeed. Er kroop namelijk een giftige slang uit zijn dashboard. Hij wist het dier met een schop te doden (foto).

De man in kwestie, meneer Algoe uit Commewijne, vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat de auto 3 weken stil stond in zijn garage. Vanmiddag besloot hij de auto te starten en een rondje te gaan rijden.

Toen hij terugkwam liet hij de auto nog even draaien met ramen dicht, toen de slang plotseling uit het dashboard kwam. De man zat op dat moment gelukkig niet in de auto. Samen met een arbeider wisten hij het dier uit de auto te krijgen.

Het zou vermoedelijk gaan om een zeer giftige makka slang.

Meneer Algoe kijkt er niet van op. “We vinden dagelijks wel een makka slang op het erf. Dat komt door een zwamp in de buurt alsook een nabij gelegen bos” vertelde hij aan de redactie. Het is wel de eerst keer dat er een slang in z’n auto is gekropen.