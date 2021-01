Inspecteur Algemene Surveillance Dienst positief getest op COVID-19

Nadat een politieagent van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) eerder deze week positief is getest op het coronavirus, is nu ook een inspecteur van de afdeling positief bevonden.

Collega’s die de afgelopen periode in nauw contact zijn geweest met de besmette agenten, zijn in thuisquarantaine geplaatst. Sinds de intrede van het coronavirus in Suriname zijn er al meer dan 50 politieagenten besmet geraakt.

De afgelopen 24 uur zijn er 97 nieuwe gevallen genoteerd na 515 testen. Verder zijn 59 personen genezen verklaard. Het totaal aantal actieve gevallen is met de nieuwe besmettingen flink toegenomen en bedraagt nu 727.