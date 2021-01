1 voor 12 zoekt huurhuis voor vrouw met ernstige aandoening aan been

Stichting 1 voor 12 in Suriname vraagt om hulp aan de samenleving voor het beschikbaar stellen van een huurhuis tot en met maximaal SRD 1.500 per maand voor mevrouw Santuella Darius. De vrouw heeft een ernstige aandoening aan haar linkerbeen (foto), waardoor zij niet kan lopen. De moeder van vier woont in een garage zonder enige inboedel.

Directeur van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale gaat de alleenstaande moeder voorzien van een bed. Ook heeft de stichting een bedrag van SRD 5.000 ter beschikking gesteld voor de huur voor de komende drie maanden. Vismale geeft aan dat het bed gekocht zal worden, nadat de mevrouw in een geriefelijk huis is ondergebracht, want in de ruimte waarin zij momenteel vertoeft, past het niet.

Darius heeft vanaf 2011 een zwelling aan het linkerbeen, die vanaf toen alleen maar groter en dikker is geworden. Zij is meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis en raakte ook in coma. Volgens haar heeft medisch onderzoek uitgewezen dat haar lymfevaten verstopt zijn. Zij zou een operatie moeten ondergaan. Om zoveel als mogelijk complicaties te voorkomen, werd zij geadviseerd om haar been te zwachtelen. Echter door de grootte van haar been, lukt het haar niet om het zelf te doen.

Harry Eliot, begeleider van de mevrouw geeft aan dat er lokaal op medisch vlak gekeken moet worden wat er voor haar gedaan kan worden. Hij hoopt dat met de komst van 1 voor 12 de desbetreffende instellingen Darius de begeleiding en hulp zullen bieden. Maritsia Samuel van Team United 2020 is 1 voor 12 dankbaar. Team United 2020 heeft ook getracht hulp te zoeken voor de mevrouw Darius. Zij zullen nu samen met 1 voor 12 optrekken om de zieke mevrouw uit haar benarde situatie te halen.

Darius woonde in een instelling, maar kon niet meer functioneren en verhuisde toen in een woning zonder stroom en water voor een bedrag van SRD 800 per maand. Echter kon zij de huur niet betalen. Haar zus heeft haar toen opgevangen. Darius woont in de garageruimte met haar vier kinderen. Darius zoekt sinds 2014 hulp bij het Surinaamse ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Echter zonder resultaat.

Recent nog is haar voorgehouden dat het ministerie niets voor haar kan betekenen, vanwege het pas aantreden van een nieuwe regering. De moeder van vier zou graag in aanmerking willen komen voor een sociale woning. Darius bezit slechts over een matras en een gasfornuis, die zij gedoneerd heeft gekregen. 1 voor 12 doet een beroep op de samenleving om de mevrouw in nood te helpen.