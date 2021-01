Geestelijk gestoorde neef kapt tante en nicht

Bij een kappartij op zondag 17 januari aan de Ormosiastraat liepen een tante en een nicht kapverwondingen op. De 33-jarige verdachte L.G. liep daarbij een barst verwonding op aan zijn hoofd, nadat zijn nicht hem met een eind hout op het hoofd sloeg. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Onderzoek wees uit dat L.G. een geestelijk gestoorde man is en patiënt is van het Psychiatrisch Centrum Suriname (P.C.S.). Hij woonde in bij zijn tante en nicht aan de Ormosiastraat. Wanneer hij naar de winkel werd gestuurd door zijn tante kocht hij hetgeen hij moest kopen niet, maar kocht met dat geld drugs voor zichzelf.

Daarnaast stal L.G. steeds spullen van zijn tante en verpandde zelfs haar mobiele telefoon. Hierdoor stuurde de tante hem weg, waardoor hij geen vaste woon – en of verblijfplaats meer had. De geestelijk gestoorde jongeman bleef rondhangen in de buurt, waarbij buurtbewoners hem vroegen om kleine boodschappen voor hen te halen in de winkel.

Hij haalde de boodschappen niet, maar kocht drugs met het geld van de mensen. Een buurtbewoner werd zo boos toen L.G. deze handeling weer pleegde op 17 januari en ging hem achterna. Om zichzelf in veiligheid te brengen rende het neefje het erf van zijn tante op.

De tante die zich op het achterbalkon van haar hoogbouwwoning bevond, verbood hem het erf op te komen. Hij gaf geen gehoor hieraan. Integendeel werd hij zo agressief, greep naar een scherp voorwerp en viel de tante ermee aan.

De tante die verrast was door zijn woede aanval en geen kant uit kon, liep een kap verwonding op aan haar linkerhand. Ondanks de verwonding poogde de tante hem te ontwapenen en ontstond er daarbij een vechtpartij tussen hen. De nicht schoot haar moeder te hulp, maar zij liep ook een kap verwonding op aan haar linkerhand. Om erger te voorkomen greep de nicht naar een eindhout en bracht haar neef een slag toe op het hoofd.

De politie van het bureau Flora deed na de melding van de kappartij het adres aan. De tante en de nicht werden per ontboden ambulance afgevoerd, terwijl L.G. met het dienstvoertuig werd vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling mochten twee slachtoffers van de kappartij naar huis, terwijl het derde slachtoffer, L.G. ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Het scherp voorwerp is achterhaald en in beslag genomen. Het eind hout is nog niet gevonden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de geestelijk gestoorde neef in verzekering gesteld meldt de politie.