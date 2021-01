Stichting Elisabeth Samson’s Huis koopt pand aan Wagenwegstraat van de Staat

Goed nieuws voor het Surinaams gebouwd erfgoed: de Stichting Elisabeth Samson’s Huis is vanaf dinsdag 19 januari 2021 de trotse eigenaar van het historische, monumentale pand aan de Wagenwegstraat 20B in Paramaribo. De Stichting heeft met behulp van een donatie van de Nationale Postcode Lotterij het pand van de Staat Suriname gekocht. Het gebouw zal op eigen kosten gerestaureerd en onderhouden moeten worden.

Er komt een Elisabeth Samsonmuseum en een Museum van Arbeid in het gebouw. Nog in het eerste kwartaal van 2021 zal worden gestart met fase 1 van de restauratie, de kaskofase. Deze zal ruim USD 310.000 kosten en volgens planning elf maanden duren.

De fondsen hiervoor zijn aanwezig door giften van de Nationale Postcode Loterij en enkele Surinaamse bedrijven, en door gelden die de Stichting eerder opbracht met fondsvormingsactiviteiten.

De fondsen voor verdere afbouw, circa USD 1.000.000, heeft de Stichting nog niet, maar hoopt die in de komende tijd te krijgen van internationale organisaties die het behoud van erfgoed ondersteunen, en van lokale bedrijven en personen die het belangrijk vinden dat het Surinaamse erfgoed bewaard blijft en blijft bijdragen aan de schoonheid van Paramaribo.

Elisabeth Samson was een vrije, zwarte vrouw en de eerste zwarte vrouwelijke miljonair in heel Amerika. Ondanks tegenstand van het koloniaal bestuur werd zij de eerste zwarte Surinaamse vrouw die met een blanke man trouwde, wat haar een optekening in de historische werken bezorgde.

De Stichting Elisabeth Samson’s Huis heeft als doel het beheren, bewaren en conserveren van roerende en onroerende goederen, zaken en rechten die verband houden met de geschiedenis van Elisabeth Samson en van de werkende mens, en het voor het publiek toegankelijk maken daarvan.

Lees hier meer over het huis van Elisabeth Samson.