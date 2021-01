Lichaam van man in water aangetroffen

In Suriname is het lichaam van een manspersoon vanmiddag in het water aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een bootsman die begin deze week als vermist werd opgegeven door zijn familie.

Het lijk werd in de monding van de rivier aangetroffen en wordt naar een locatie nabij de Saramacca brug gesleept. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel aanwezig nabij de brug. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.

UPDATE: volgens de Surinaamse site SUN gaat het inderdaad om een vermiste bootsman en wel de 60-jarige Said Nanekhan. Zijn familie heeft vandaag een zoekactie per helikopter ingezet en zodoende het ontzielde lichaam van de man gesignaleerd voor de kust van Saramacca schrijft SUN.