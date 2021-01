Kindje dood na val in gat met water op erf

Een kindje van slechts 17 maanden oud is gistermiddag te Kwakoegron in Suriname overleden, nadat de dreumes in een pas gegraven gat met water op het erf was gevallen. Uit het onderzoek blijkt dat de moeder omstreeks 13.00 uur in haar woning een matras in de woonkamer plaatste en daarop met haar 2 kinderen ging liggen.

Ze vielen in slaap terwijl de voordeur openstond. De 17 maanden oude baby is toen wakker geworden en via de open gelaten deur gelopen naar de achterzijde van het terrein. Daar had men enkele maanden geleden een gat had gegraven, om een koker te plaatsen voor een toilet.

De koker was echter nog niet geplaatst, waardoor het kind in de put met water terecht gekomen is met de dood als gevolg. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Het kindje zou zijn verdronken.

Het lichaam van de dreumes is vrijgegeven aan de familie voor de uitvaart.