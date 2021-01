1 coronadode en 85 nieuwe gevallen geregistreerd dinsdag 19 januari

In Suriname is het afgelopen etmaal weer één coronadode genoteerd. Ook zijn er 85 nieuwe corona gevallen geregistreerd na 392 keer testen. Dat is 12 minder dan de dag ervoor toen dit aantal 97 bedroeg. Dat blijkt dinsdagavond 19 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Verder zijn er 76 personen genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen is gestegen van 665 naar 673 Het aantal personen in ziekenhuizen is licht gedaald van 91 naar 87. In de ICU is dinsdag een stijging te zien en wel van 8 naar 11. 257mensen die positief getest zijn zitten in isolatie.

Verder heeft het ministerie van Volksgezondheid dinsdag middels een schrijven benadrukt, dat het dragen van een mond-neusbedekking ook verplicht gesteld is voor personeel op de werkvloer. In de praktijk was namelijk gebleken dat bedrijven het gebruik van mond- en neusbedekking verplicht stellen voor bezoekers, maar nalaten erop toe te zien dat ook het personeel zich op de werkvloer zich houdt aan deze verplichting.