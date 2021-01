Ministerie: ‘Gebruik van mond-neusbedekking geldt ook voor personeel’

In de praktijk is gebleken dat bedrijven het gebruik van mond- en neusbedekking verplicht stellen voor bezoekers, maar nalaten erop toe te zien dat ook het personeel zich op de werkvloer zich houdt aan deze verplichting. Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft daarom de directies van alle bedrijven in Suriname hierover aangeschreven.

Middels dat schrijven wordt benadrukt dat het dragen van een mond-neusbedekking ook verplicht gesteld is voor personeel op de werkvloer.

Uit onderzoeken van het BOG en het Outbreak Management Team is gebleken dat er een aantal besmettingen op de werkvloer plaatsvinden, doordat medewerkers onderling nalaten om zich te houden aan de preventieve maatregelen zoals het gebruik van mond-neusbedekking, onderlinge afstand houden (minimaal 1.5meter) en desinfecteren van handen. Collega’s onderling kunnen elkaar ook besmetten.

De boete voor overtreding van de verplichting van het gebruik van mond-neusbedekking is gesteld op SRD150,- per overtreding per persoon.

“U wordt als directie op het hart gedrukt om erop toe te zien dat voornoemde maatregelen door zowel bezoekers, maar vooral ook door personeel strikt worden nageleefd. Hiermee voorkomt u dat het virus binnen uw bedrijf wordt verspreid, met alle consequenties voor de gezondheid van uw medewerkers en financiële consequenties voor uw bedrijf van dien” aldus volksgezondheid in het schrijven aan de bedrijven.