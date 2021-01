63-jarige vrouw met geweld door drie mannen beroofd van schoudertas

Een 63-jarige vrouw is afgelopen zondagochtend met geweld door drie mannen beroofd van haar schoudertas. Dit gebeurde aan de Grote Combéweg ter hoogte van het Belastingkantoor, toen zij terugliep naar de auto na het doen van boodschappen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het slachtoffer verklaarde aan de politie dat zij en haar echtgenoot omstreeks 07.30 naar de Chinese markt waren. Na hun boodschappen te hebben gehaald, liepen zij om 08.15 uur terug naar hun voertuig dat op de berm langs de weg was geparkeerd.

Bij het instappen in het voertuig werd de aangeefster R.F. met geweld door drie manspersonen beroofd van haar schoudertas inhoudende een geldbedrag in SRD en een fles handsanitizer. Na de daad gingen de drie verdachten er vandoor in een zwart gelakt voertuig.

Leden van het RBTM signaleerden vijf manspersonen aan de Indira Ghandiweg in bedoeld voertuig, waarna zij werden klem gereden. Op de verdachten werden aangetroffen en in beslag genomen: een geldbedrag van SRD 265, de vluchtauto en vier gaspistolen meldt de politie.