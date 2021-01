Vicepresident geeft moeder doodgereden jongen Mawakaboweg SRD 10.000

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft vandaag de moeder van de 11-jarige Djuraino Pinas, die op 12 januari is doodgereden aan de Mawakaboweg, een geste van SRD 10.000 gegeven.

De moeder wendde zich vandaag voor hulp naar Brunswijk. De vp van Suriname die zeer begaan is met het lot van deze moeder gaf haar een geste van 10.000 Surinaamse Dollars. Hij sprak haar troostende en bemoedigende woorden toe.

Djuraino was rond 18.20u bezig de straat over te steken, toen hij werd geschept door een zwarte Toyota Mark X. Het slachtoffer werd op de kruising Mawakabo- en Frederikshoopweg aangereden en ongeveer 40 meter meegesleurd. Hij was opslag dood. De bestuurder is daarna doorgereden.

De bestuurder, de 26-jarige Sedric S. meldde zich op 14 januari samen met zijn raadsman aan bij de Verkeersunit van Regio Midden te station De Nieuwe Grond. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs. Na te zijn voorgeleid is hij in verzekering gesteld.