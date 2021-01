Totaal aantal actieve COVID-19 gevallen licht gedaald

In Suriname is het totaal aantal actieve COVID-19 gevallen de afgelopen 24 uur gedaald van 659 zaterdag, naar 648 zondag. Het afgelopen etmaal zijn er 58 nieuwe gevallen bijgekomen, na in totaal 242 testen. Een dag eerder was dat aantal 60.

Dat blijkt zondagavond 17 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in het ziekenhuis is de afgelopen 24 uur ook licht gedaald van 100 naar 94. In de ICU waren 10 personen en dat aantal is nu iets gestegen naar 11. 69 mensen zijn het afgelopen etmaal genezen.

Sinds de start van de corona pandemie zijn er in Suriname 7.527 positieve gevallen geweest. 6.758 personen zijn genezen en 141 patiënten zijn overleden.