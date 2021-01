Scholen blijven deze week gesloten vanwege toenemende COVID-19-gevallen

Vanwege de toenemende COVID-19-gevallen in Suriname, zullen de scholen vooralsnog tot vrijdag 22 januari gesloten zijn. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zaterdagavond bekendgemaakt.

Afhankelijk van de ontwikkellingen zullen de scholen op maandag 25 januari van start gaan. Het geldt voor de scholen op alle niveaus namelijk: GLO, VOJ, VOS, HBO en de universiteit.

Het afgelopen etmaal zijn er 58 nieuwe gevallen bijgekomen, na in totaal 242 testen. Momenteel zijn er 648 actieve gevallen. 839 personen zijn nu in quarantaine en 236 patiënten zijn in isolatie.