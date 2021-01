‘Nachtclubs laten klanten toe en houden ze verscholen’

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist bekend gemaakt dat de politie gedurende de lockdown periode, de controle bij de nachtclubs zal verscherpen. Het is namelijk gebleken dat ondanks de maatregelen er toch nachtclubs zijn die tijdens de lockdown uren klanten toelaten en deze binnen verscholen worden gehouden.

De nachtclubhouders houden zogenaamd de poorten gesloten en via het camerasysteem wordt er dan nagegaan wie zich allemaal bij de poort aanmelden. Indien het om klanten gaat, worden deze dan door de Security guard of wachter doorgelaten, waarna de poort weer op slot wordt gedaan.

Tegen nachtclubhouders en of eigenaren die op deze overtreding betrapt worden, zal er heel streng worden opgetreden. De politie zal er niet voor schromen overtreders te beboeten en de vergunning in beslag te nemen. De kans is dan ook groot dat de vergunning vervolgens door de districtscommissaris wordt ingetrokken.

Zondagavond werd een inval gedaan in een bekende nachtclub in Paramaribo-Noord. De aanwezigen werden meegenomen naar de politieacademie en kregen een boete: